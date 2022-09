Skriniar, dopo la resa del PSG subito il rinnovo con l’Inter! Una distanza

Si è chiuso, anche se formalmente mancano poco meno di quattro ore (il mercato in Francia finisce alle 23), il rischio che l’Inter perda Skriniar direzione PSG (vedi articolo). Venerato, nella diretta di Rai Sport sulla chiusura delle trattative, si sposta già sulla vicenda rinnovo.

NON LASCIA, RINNOVA! – Ciro Venerato spiega cosa succederà da ora in poi: «A partire da domani inizieranno i contatti con l’entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto. Il PSG si è arreso, anche oggi ha provato ma l’Inter ha detto di no. Skriniar ha rinunciato ai sette milioni e mezzo che offriva il PSG, per rimanere all’Inter sa di non poter chiedere queste cifre ma vuole arrivare a sei milioni netti senza bonus. L’Inter punta a cinque-cinque e mezzo, la via è tracciata. Ha vinto Simone Inzaghi in questa sessione di mercato, prendendo Francesco Acerbi e ottenendo il rinnovo ormai imminente di Skriniar».