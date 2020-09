Skriniar, la distanza col Tottenham. Su Smalling l’Inter mette la freccia – Rai

Skriniar può lasciare l’Inter per andare al Tottenham, ma per ora ci sono ancora diversi milioni di euro di distanza fra le società. Paolo Paganini, in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato di accelerata per prendere Smalling.

CAMBI IN DIFESA? – Paolo Paganini riassume la situazione: «Dal punto di vista dell’Inter c’è ancora distanza per quanto riguarda Milan Skriniar. Tutte le grandi società devono prima cedere dei giocatori per poter andare su altri obiettivi. N’Golo Kanté è il sogno dell’Inter per quanto riguarda il mercato, ma può arrivare solo se partono altri giocatori. Skriniar valutazione cinquanta milioni, il Tottenham per ora ne offre trenta. L’altro è Marcelo Brozovic. Andrea Ranocchia ceduto praticamente al Genoa, l’Inter ha ceduto anche Diego Godin e deve andare su altri difensori: Matteo Darmian è un obiettivo concreto, la trattativa è in dirittura d’arrivo. In queste ultime ore Giuseppe Marotta ha messo la freccia: è in corsia di sorpasso sulla Roma per arrivare a Chris Smalling. L’alternativa può essere Nikola Maksimovic del Napoli, che va a scadenza, in una sorta di scambio con Matias Vecino: sappiamo che piace al Napoli. È un’Inter che si sta muovendo molto in quest’ultima settimana di mercato».