Skriniar, distanza Inter-PSG: la cifra. Chelsea da non escludere – SI

La permanenza all’Inter di Skriniar resta in dubbio, ma per il momento non ci sono passi avanti sostanziali nella trattativa col PSG. Con Busardò a Londra occhio anche al Chelsea, come segnala Sportitalia.

POCHI CAMBI – Non c’è, al momento, alcun accordo fra Inter e PSG per Milan Skriniar. Sportitalia parla ancora di differenza fra le parti: cinquanta milioni l’offerta da Parigi, settanta la richiesta della società. Bisogna tenere in considerazione anche il Chelsea, che oggi ha definitivamente perso Jules Koundé che dal Siviglia sta andando al Barcellona. Per Skriniar continuano a esserci i contatti, ma a stasera senza avere un’intesa fra Inter e PSG.