Skriniar, tutto dipende dalla cessione. PSG non migliora la proposta – Sky

Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di mercato di Milan Skriniar, ancora nel mirino del Paris Saint-Germain. Su Sky Sport, l’esperto di calciomercato ha fatto il punto sull’offerta dei parigini.

ATTESA – Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di Milan Skriniar e la difesa dell’Inter: «È stata una giornata di stand-by per i nerazzurri, che in questi giorni hanno fatto davvero tanto. Domani arriveranno tutte le ufficialità. Il nodo da sciogliere è quello legato a Skriniar. Il PSG è rimasto fermo a 50 milioni di euro con le contropartite. Il prosieguo del mercato nerazzurro dipenderà dalla sua cessione. Un difensore arriverà sicuramente a priori e dovrebbe essere Bremer. Il secondo dovrebbe essere Milenkovic, che arriverà in caso di una cessione di uno dei difensori».