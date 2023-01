Skriniar e de Vrij non rinnovano? Per l’Inter tre nomi valutati (non a zero) – SM

Skriniar (vedi articolo) e de Vrij sono entrambi in scadenza di contratto, più Acerbi che ha il prestito con diritto di riscatto da valutare. Per l’Inter quasi tutta la difesa è in bilico per la prossima stagione e Sport Mediaset fa il punto.

LE MODIFICHE DIETRO – L’Inter spera di ottenere il rinnovo di Milan Skriniar, ma deve anche pensare a un piano B nell’eventualità che ciò accada. Stesso discorso per Stefan de Vrij, per il quale però c’è meno urgenza. In più con Francesco Acerbi c’è da cercare uno sconto da Claudio Lotito per il riscatto. Secondo Sport Mediaset, senza il rinnovo dei due in scadenza gli obiettivi dell’Inter sono (in ordine) Giorgio Scalvini dell’Atalanta, Perr Schuurs del Torino e Rodrigo Becao dell’Udinese. Con una particolarità: nessuno è in scadenza, quindi bisognerebbe andare a trattare con le rispettive società. Per Scalvini ci sarebbe da giocarsi la carta Giovanni Fabbian, ora in prestito alla Reggina. Se invece sia de Vrij sia Skriniar dovessero rinnovare (col riscatto di Acerbi) l’Inter lascerebbe andare l’altro in scadenza in difesa: Danilo D’Ambrosio, capitano martedì in Coppa Italia contro il Parma ma che non giocava da titolare da tre mesi.

Fonte: Sport Mediaset