Skriniar e De Vrij, l’Inter al lavoro per rinnovare i propri centrali – SM

CENTRALI – Milan Skriniar rimane la situazione principale in casa Inter. Del suo rinnovo e di quello di Stefan De Vrij (vedi aggiornamento), ne ha parlato a Sport Mediaset Daniele Miceli: «Il mercato dell’Inter gira attorno ai rinnovi dei centrali difensivi. Si sta lavorando per rinnovare Stefan De Vrij, la questione principale è però Milan Skriniar. L’Inter aspetta una risposta dopo le prime due settimane di gennaio. La società nerazzurra aspetta una risposta in un senso o nell’altro. L’offerta è stata fatta e non verrà cambiata. Lo slovacco dovrà decidere se accettare il rinnovo quinquennale a 6 milioni che con i bonus può arrivare ai 7». L’Inter rimane dunque in attesa di una risposta da parte del centrale slovacco.