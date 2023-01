Skriniar e de Vrij, fuori le percentuali: l’Inter dà più tempo all’olandese − Rai

L’Inter aspetta due risposte dal capitolo rinnovi. Sia Skriniar che de Vrij rimangono in balia se continuare in nerazzurro o meno. Le tempistiche sono diverse così come le percentuali

PERCENTUALI − Milan Skriniar e Stefan de Vrij sono due questioni aperte in casa Inter. Il difensore slovacco dovrà dare una risposta entro il 20 gennaio. Nel caso in cui non arrivasse alcuna risposta, l’Inter considererebbe il silenzio come un rifiuto alla proposta di sei milioni di euro più bonus. Quanto all’olandese, il club ha proposto un biennale alle cifre attuali. Potrà decidere entro metà febbraio. Ciro Venerato, in collegamento alla Domenica Sportiva, fa le sue percentuali: 50-50 per lo slovacco, 70 sì 30 no per l’olandese.