Skriniar ha dato l’ok alla cessione al PSG. Bremer? Fissato l’incontro − SM

Si intrecciano in casa Inter i movimenti di Skriniar e Bremer. Il difensore slovacco ha dato il suo ok alla cessione verso il PSG. Ingaggio praticamente raddoppiato. Intanto, l’Inter prossima settimana incontrerà il Torino per trovare la quadra definitiva per Bremer

OUT E IN − Giornata di calendario (vedi articolo) ma anche di calciomercato. In casa Inter, la dirigenza è ancora al lavoro per consegnare a Simone Inzaghi una squadra già al completo in vista del ritiro del 6 luglio. L’ago della bilancia si chiama Milan Skriniar. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, lo slovacco avrebbe dato il suo ok alla trattativa tra Inter e PSG. In Francia, pronto un ingaggio pari a otto milioni di euro. Il PSG è arrivato ad offrire 60 milioni di euro, ne mancano ancora una decina per convincere l’Inter. Intanto, settimana prossima ci sarà uno scatto concreto dell’Inter verso Bremer. Fissato un incontro con il Torino. L’Inter offre 25 milioni contro i 40 richiesti da Urbano Cairo. Inter, comunque, ottimista dato il patto già tempo concordato con il difensore brasiliano.