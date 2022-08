Skriniar, dalla Francia: PSG fermo nell’offerta, si punta al piano B

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione di Milan Skriniar sul mercato. Il PSG continua a manifestare il suo interesse per il difensore nerazzurro, ma secondo quanto riporta il prestigioso quotidiano francese L’Équipe, i parigini non sono intenzionati ad alzare l’offerta.

TUTTO FERMO – Nonostante le voci di mercato spingano Milan Skriniar verso il PSG, la trattativa sembra ancora essere a un punto morto. Arrivano ulteriori conferme dalla Francia, dove L’Équipe ribadisce la volontà dei parigini di non alzare la propria offerta all’Inter. Secondo la dirigenza del club transalpino, infatti, 70 milioni restano troppi per un giocatore in scadenza di contratto. Per questo si sta pensando anche a una soluzione di ripiego, nel caso in cui la trattativa con i nerazzurri dovesse saltare del tutto.