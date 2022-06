Skriniar, dalla Francia assicurano: accordo trovato con il PSG: doppio acquisto

Brutte notizie sul fronte legato all’uscita di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Parisien, infatti, l’accordo tra il PSG e il giocatore è stato trovato. Ora si lavora per convincere l’Inter.

ACCORDO TROVATO – Milan Skriniar e il PSG promessi sposi. La notizia arriva dalla Francia, dove assicurano come il club parigino abbia trovato già l’accordo con il giocatore. Sia per quanto riguarda le cifre, sia per quanto riguarda la durata. Ma non solo lo slovacco. Anche un ex obiettivo dell’Inter è infatti destinato a raggiungere Parigi e si tratta di Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda il difensore, tuttavia, resta sempre da trovare l’accordo con il club nerazzurro. Secondo Le Parisien la trattativa potrebbe chiudersi per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Fonte – Le Parisien