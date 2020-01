Skriniar corteggiato dal Manchester City, ma l’Inter non ci sente – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che in Premier League continua l’interesse su Skriniar. L’Inter però può pensarci solo per un’offerta irrinunciabile.

INTERESSE VECCHIO – Skriniar continua ad essere uno dei centrali più appetiti d’Europa. Dall’Inghilterra, infatti, proprio in questi giorni è stato rilanciato l’interesse del Manchester City. Nulla di nuovo, già in passato, il club di Guardiola aveva messo sul tavolo oltre 60 milioni di euro, ma l’Inter aveva tenuto ben chiusa la porta. Ora, però, sembra che i Citizens vogliano alzare il tiro.

INTER SERENA – Da viale della Liberazione, comunque, non giungono segnali di un’inversione di rotta. Skriniar è considerato un cardine per il presente e per il futuro. Per di più il rinnovo di contratto dello scorso anno ha spostato la scadenza al 2023: data che mette sufficientemente al riparo. A meno che, ovviamente, non arrivi una proposta davvero irrinunciabile.