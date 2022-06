Skriniar convinto dalla cifre, Inter in attesa: ecco la prossima offerta del PSG – SM

Skriniar a Parigi inizia a prendere forma, sebbene manchi ancora l’accordo tra i due club. L’imminente rilancio del PSG può convincere l’Inter a mollare un po’ la presa, chiudendo l’accordo praticamente a metà strada. Come riportato da Sport Mediaset, le cifre messe sul piatto dai francesi sono determinanti anche per il sì del diretto interessato

RILANCIO IN ARRIVO – La trattativa che coinvolge Milan Skriniar non si è ancora sbloccata. Il Paris Saint-Germain nei prossimi giorni avanzerà prepotentemente per il difensore slovacco. E lo farà rialzando l’offerta a circa 70 milioni di euro, comprensivi di bonus. L’Inter ne chiede sempre 80 ma non è detto che sia questo il prezzo di cessione. La precedente offerta, pari a 50 milioni più una contropartita non gradita all’Inter, è stata rispedita al mittente. Skriniar intanto, pur stando bene a Milano, è già stato convinto dall’ambizioso progetto del PSG. E anche dall’ingaggio netto annuo, che toccherà i 9 milioni, bonus compresi. A riportarlo è Daniele Miceli, giornalista di Sport Mediaset, nell’appuntamento quotidiano su Italia 1. Si attendono novità sull’asse Milano-Parigi già a inizio settimana: sarà l’ultima di Skriniar da calciatore dell’Inter?