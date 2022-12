Skriniar, contatti continui per il rinnovo. Possibile nuova deadline Inter – TS

Per Skriniar oggi è l’ultimo giorno prima del rischio di poter firmare a parametro zero per la prossima stagione con qualche altro club. L’Inter mantiene la fiducia, ma secondo Tuttosport può di nuovo slittare la deadline per la risposta sul rinnovo.

SI TRATTA – Fra l’Inter e l’entourage di Milan Skriniar prosegue la trattativa per provare a trovare un punto d’incontro sul rinnovo. Giuseppe Marotta, scrive Tuttosport, era davvero convinto di poter chiudere prima della partita contro l’Atalanta (13 novembre) ma così non è avvenuto. La società non vuole modificare l’offerta già presentata a Skriniar, da sei milioni più bonus, e attende una risposta. Il giocatore, complice la proposta da nove milioni del PSG, chiede un ulteriore sforzo ossia arrivare a quota sette. Nel frattempo però Christophe Galtier manda segnali di volontà di puntare sui giovani (vedi articolo). Si pensava che la deadline per sapere se sì o no da Skriniar dovesse essere la Supercoppa Italiana del 18 gennaio, ma il quotidiano di Torino la fa ora slittare più avanti per non turbare l’avvicinamento dell’Inter alla partita che vale un trofeo. Non dovesse rinnovare, il club dovrà scegliere se venderlo a gennaio per non perderlo a zero. Eventualità che ora l’Inter non considera perché resta fiduciosa che alla fine Skriniar resterà.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino