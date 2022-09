Skriniar, conferme anche dalla Francia: PSG rassegnato. Cambio obiettivo

Niente da fare per il PSG: Milan Skriniar resterà un giocatore dell’Inter. La notizia era già stata confermata la scorsa settimana, ma nelle ultime ore erano tornate alla carica le voci di un nuovo assalto dei parigini. Come riporta anche L’Équipe, però, il club transalpino si è rassegnato.

NIENTE DA FARE – Se ci fossero ancora dubbi, anche dalla Francia arriva ora la conferma della chiusura totale delle porte per il PSG riguardo a Milan Skriniar. Il club transalpino ha definitivamente mollato la spugna, nonostante nelle ultime ore ci sia stato qualche tentativo di contatto per riaprire la trattativa. Resta sempre la necessità di un centrale, con i parigini che ora cambieranno obiettivo per cercare di mettere una pezza alla retroguardia in queste ultime ore di mercato.