Skriniar, coincidenza particolare: ora due vie. Inter e PSG no contatti − Sky

La vicenda Skriniar rimane calda, soprattutto dopo le parole di ieri del suo agente (vedi articolo). Tra Inter e PSG, al momento, però nessun contatto

GLI SCENARI − Ospite negli studi di SS24, Alessandro Sugoni aggiorna sul futuro del capitano nerazzurro: «Coincidenza molto particolare tra l’espulsione di Skriniar e l’intervista di Sistici, che ha chiuso praticamente alla possibilità di rinnovo con l’Inter. Cosa accade? O se ne va a zero in estate oppure il PSG si presenta con un’offerta al ribasso rispetto al valore assoluto del giocatore e vedremo cosa dirà l’Inter. Galtier ne ha parlato, anche più di una volta. Poi l’Inter dovrebbe pensare eventualmente ad un sostituto per il resto della stagione. I motivi per cui il PSG ha bisogno ora di Skriniar? Forse perché ha un febbraio importante sia in Champions League con la sfida al Bayern Monaco oppure perché lotta per vincere la Ligue 1. All’Inter però non è arrivato nessun tipo di contatto, anche se manca ancora una settimana alla fine del mercato».