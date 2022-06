Skriniar, clamoroso: il Psg rallenta? Avrà un buco da 200 a 300mln – SM

L’Inter dovrà cedere qualcuno e un nome caldo è quello di Milan Skriniar. I nerazzurri hanno rifiutato una prima offerta del Psg ma sembra che i parigini possano non tornare all’assalto.

ASSALTO – Chissà se il Psg tornerà all’assalto di Milan Skriniar. L’Inter ha respinto una loro prima offerta, verissimo, ma come spiega bene Sport Mediaset il club parigino il 30 giungo avrà a bilancio un rosso tra i 200 e i 300 milioni. Dunque, prima di poter tornare alla carica per lo slovacco, il Psg dovrà assolutamente vendere e piazzare tutti gli esuberi. 80 milioni di euro, la cifra richiesta dall’Inter, al momento dunque sembra una cifra altissima. Anche per una squadra come il Psg.

Fonte: Sport Mediaset