Skriniar-City: Guardiola prepara l’assalto (1 anno dopo). Cancelo-Inter?

Condividi questo articolo

Skriniar piace moltissimo al Manchester City. Guardiola ormai da un anno segue il difensore nerazzurro ed è pronto a investire per portarlo in Inghilterra. Aumentano i rumors su un possibile scambio con Joao Cancelo (vedi articolo). Di seguito le ultime novità, riportate da “Calciomercato.com”

SCAMBIO COMPLICATO – Già un anno fa, il Manchester City aveva preparato l’assalto a Milan Skriniar. L’Inter non aveva preso in considerazione la cessione del centrale, vanificando il tentativo di Guardiola. Ora i rumors sono già presenti in vista del mercato estivo e nell’operazione potrebbe essere coinvolto Joao Cancelo. In realtà, un eventuale scambio appare già in partenza difficile: i nerazzurri chiedono almeno 80 milioni per Skriniar, mentre il portoghese è stato pagato 55-60. La differenza di valutazione tra i due club potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per lo scambio.