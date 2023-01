Skriniar, cifre folli dal PSG! E i soldi che non vanno all’Inter li prende alla firma – SI

Skriniar molto probabilmente andrà al PSG, si tratta di capire se entro il 31 gennaio o da luglio come fatto intendere da Galtier (vedi articolo). Stando a Sportitalia, l’Inter può ricevere una minima offerta adesso.

VA VIA, QUANDO? – Milan Skriniar è vicino a chiudere la sua esperienza all’Inter, iniziata nell’estate del 2017. Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, così come le parole di Christophe Galtier, è presumibile che vada al PSG. I parigini potrebbero anche prenderlo da qui al 31 gennaio, anche se è un’operazione difficile perché l’Inter dovrebbe trovare subito un sostituto. Nel caso, secondo Sportitalia, Skriniar verrebbe valutato sui quindici milioni di euro. Soldi che, senza un trasferimento immediato, finirebbero al difensore come bonus alla firma per trasferirsi a parametro zero a fine stagione. Cifre folli quelle del PSG per Skriniar: dieci milioni netti a stagione per cinque anni, improponibili per l’Inter.