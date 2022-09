Skriniar chiede di più all’Inter: rinnovo in salita! Il PSG ha un piano − SM

In casa Inter continua la telenovela Skriniar. Dopo un estate passata in balia tra Milano e Parigi, adesso le discussioni ruotano intorno al tema rinnovo. Occhio sempre al PSG che non ha mollato per niente il difensore slovacco

SITUAZIONE CRITICA − Non c’è pace sulla situazione Milan Skriniar. Dopo il primo capitolo della telenovela estiva, eccone un secondo: quello legato al rinnovo di contratto. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, l’Inter avrebbe offerto al giocatore un contratto pari a 6,5 milioni di euro l’anno. Skriniar però ne chiede uno in più. Occhio come sempre all’avvoltoio PSG. I parigini sarebbero disposti ad offrire al difensore tra i nove e i dieci milioni di euro. Inoltre, potrebbe presentarsi a gennaio con un’offerta dimezzata rispetto ai 60 offerti in estate. Inter al bivio: accettare o perderlo a zero.