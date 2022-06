Skriniar, il Chelsea si defila: tutto su un altro obiettivo dalla Serie A

Il Chelsea si defila dalla corsa per Milan Skriniar dell’Inter. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, che sottolinea come i blues stiano facendo di tutto per arrivare a Matthijs de Ligt della Juventus.

TRATTATIVE IN CORSO – Niente Milan Skriniar per il Chelsea. Secondo le notizie che arrivano dall’Olanda, infatti, i londinesi sono a caccia di un altro obiettivo dalla Serie A. Si tratta di Matthijs de Ligt della Juventus, al punto che sarebbe già in corso una trattativa per cercare di abbassare la clausola rescissoria del difensore olandese. Al momento quest’ultima è fissata a 120 milioni di euro, ma il Chelsea sta provando a trovare la cifra giusta per arrivare al giocatore. Defilandosi, quindi, dalla corsa per il difensore dell’Inter.