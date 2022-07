Skriniar: Chelsea e Psg lo seguono sempre, ma situazione di stallo – CdS

L’Inter questo pomeriggio contro la Pro Sesto, svolgerà un nuovo allenamento congiunto. Tra i giocatori in campo si rivedrà anche Milan Skriniar, tra permanenza e cessione.

CESSIONE – L’Inter ha due visioni opposte su Milan Skriniar. Il difensore per Inzaghi e la dirigenza è ritenuto intoccabile mentre per Zhang, un suo addio farebbe bene alle casse dei club. Ok, addio, ma dove? Come spiega il Corriere dello Sport questa mattina infatti, il difensore slovacco è sì seguito da Chelsea e Psg ma al momento le due società vivono con l’Inter una fase di stallo. Per quanto riguarda i parigini l’offerta fatta è sempre ferma alla prima mentre il Chelsea, visto sfumare Koundè, andato al Barcellona, potrebbe seriamente affondare il colpo per Skriniar. Niente di nuovo dunque ma comunque, Milan Skriniar, non si può considerare un incedibile della rosa di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti