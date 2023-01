Skriniar, la cessione si complica: Al Khelaifi vola in Italia? – SM

La telenovela di Milan Skriniar avrà il suo termine oggi alle 20.00. Con la chiusura del mercato si saprà il futuro dello slovacco.

CESSIONE – Daniele Miceli ha dato gli ultimi aggiornamenti, nell’edizione di oggi di Sport Mediaset, per quanto riguarda Milan Skriniar: «Da Parigi si continua a parlare con fiducia di un possibile arrivo già ora di Skriniar. Si è parlato anche di un viaggio di Al Khelaifi in Italia. A noi non risulta, l’offerta da 15 milioni di euro all’Inter non è arrivata. C’è invece una posizione chiara da parte della società nerazzurra. L’ultimatum per la cessione era ieri. A meno di clamorosi colpi di scena Skriniar andrà a Parigi a giugno. Resterà all’Inter ma senza la fascia di Capitano. Al momento Skriniar resta a Milano». Un’altra situazione che Simone Inzaghi si trova costretto a dover gestire.