Skriniar-Cancelo, scambio con il Manchester City? Le idee di Inter e Conte

Indiscrezioni parlano di un possibile scambio tra Milan Skriniar e Joao Cancelo con il Manchester City, ma Inter e Antonio Conte sono chiari

SCAMBIO – Sull’ipotesi scambio tra Milan Skriniar e Joao Cancelo tra Manchester City e Inter, argomento di discussione in questi giorni in Inghilterra, ne parla Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo a sua firma su “Calciomercato.com”. “Joao Cancelo è sempre più chiacchierato sul mercato. Perché il terzino portoghese non sta vivendo un primo anno indimenticabile al Manchester City e le voci si rincorrono sul suo futuro: l’idea di uno scambio tra Cancelo e Skriniar con l’Inter continua a far parlare in Inghilterra, un’ipotesi vincolata al reale e grande interesse da parte di Pep Guardiola per il difensore slovacco. L’Inter però non intende fare scambi per Skriniar e dà una valutazione molto più elevata del proprio centrale rispetto al portoghese che ha già vestito la maglia nerazzurra“.

CONTE – Anche il tecnico Antonio Conte non avrebbe alcun dubbio su Cancelo. “In particolare, il nome di Cancelo rimane molto apprezzato dai dirigenti ma Antonio Conte vuole un esterno destro che dia garanzie anche difensive, non solo in fase offensiva dove l’ex Juventus è decisamente determinante. Le troppe lacune di Cancelo sul lavoro arretrato hanno spinto proprio la stessa Juve a sacrificarlo sul mercato cedendolo a Guardiola nella scorsa estate, adesso l’Inter ha questo tipo di dubbi e soprattutto non apre a scambi eventuali con Skriniar, almeno fino a questo momento. Una presa di posizione chiara, al di là dei rumors inglesi“.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com