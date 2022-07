Skriniar tra campo e mercato: che boato in Inter-Lione! Stallo PSG − SM

Skriniar si avvicina alla permanenza all’Inter. Ieri ha anche giocato i suoi primi minuti stagionali con i nerazzurri. Intanto, il PSG rimane fermo sulle sue posizioni

FINALMENTE IN CAMPO − Milan Skriniar ha esordito ieri contro il Lione durante la quarta amichevole stagionale dell‘Inter. Un boato ha accompagnato l’ingresso in campo del difensore slovacco che è subentrato al minuto 59 per Alessandro Bastoni. Sorrisi e linguaggio del corpo sempre positivo per Skriniar, che ha ritrovato il campo dopo settimane piuttosto complicate tra l’infortunio rimediato in Nazionale e le varie voci di mercato. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, la sua permanenza diventa giorno dopo giorno sempre più fattibile. Il PSG si sta defilando anche perché non è disposto ad accontentare l’Inter. I francesi non si smuovono dai 50 milioni di euro più bonus.