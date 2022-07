Skriniar, brutte notizie: fissato incontro tra Inter e PSG – SI

Brutte notizie sul fronte Milan Skriniar, la cui permanenza – che sembrava più sicura dopo il fallimento della trattativa per Gleison Bremer – ora vacilla. Sportitalia ha da poco confermato un incontro in programma tra Inter e PSG.

ORE CALDE – Brutte notizie per i tifosi dell’Inter per quanto riguarda la permanenza di Milan Skriniar. Nonostante il PSG si sia rinforzato con l’arrivo di Mukiele dal Lipsia, lo slovacco resta un grande obiettivo per la difesa. Tanto che – stando a quanto riporta in esclusiva Sportitalia – domani è in programma un incontro tra la dirigenza dei parigini e l’Inter per continuare a discutere del giocatore.