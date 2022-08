Skriniar blindato all’Inter da Inzaghi, ma in società ci sono due correnti – SI

Ci sono ancora due settimane di mercato, poi (si spera) l’Inter potrà tirare un sospiro di sollievo per Skriniar. Non per tutti: Sportitalia segnala come una parte della società non sia sulla stessa lunghezza d’onda di Inzaghi.

BLINDATO O QUASI – Milan Skriniar anche stasera ha fatto parte del mercato dell’Inter, con la voce dalla Francia sul PSG prontamente smentita (vedi articolo). Simone Inzaghi la settimana scorsa, alla vigilia e nel post partita del match col Lecce, ha ribadito come per lui il mercato in uscita sia chiuso. Anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono d’accordo con lui, ma secondo Sportitalia il vero “rischio” è Steven Zhang. Dovesse arrivare davvero un rilancio per Skriniar sarebbe lui a valutare la situazione. Per quasi tutta l’Inter è fuori dal mercato, tuttavia Zhang non ha dato garanzie al 100% a Inzaghi sulla permanenza di Skriniar.