Skriniar aveva accettato il PSG, per l’Inter difficoltà in più sul rinnovo – CdS

L’Inter è chiamata a una difficile trattativa per il rinnovo di contratto di Skriniar, in scadenza al prossimo 30 giugno (vedi articolo). Come segnala il Corriere dello Sport, il sì che il difensore aveva dato al PSG è una difficoltà ulteriore.

OBIETTIVO RINNOVO – Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire se Milan Skriniar rinnoverà con l’Inter. Dopo la partita in casa del Barcellona previsto il contatto con l’agente del giocatore, Roberto Sistici. Per il Corriere dello Sport l’incontro si terrà nella settimana dopo Inter-Salernitana, in programma domenica 16. A peggiorare le cose c’è il fatto che, se alla fine l’Inter aveva detto no al PSG, Skriniar aveva invece accettato la proposta da nove milioni e mezzo netti per un quinquennale. Un problema in più: l’obiettivo di rinnovare a cinque milioni e mezzo, della scorsa primavera, va accantonato. Skriniar accetterà una cifra inferiore rispetto a quella che arrivava da Parigi, ma servirà un rilancio non di poco conto.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.