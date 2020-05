Skriniar, asta Manchester United-Real Madrid? L’Inter apre: la cifra – Mirror

Skriniar continua a essere al centro di voci di mercato. Dopo quelle dalla Spagna (vedi articolo), è il turno dell’Inghilterra. Secondo il “Mirror”, Manchester United e Real Madrid sono sulle tracce dello slovacco. La novità, in questo caso, sarebbe la volontà dell’Inter di aprire a una cessione fissando anche la cifra

SKRINIAR, NUOVE VOCI – “Il Manchester United è pronto ad avanzare la sua offerta per il difensore dell’Inter Milan Skriniar, dopo che il club italiano ha confermato che il giocatore potrebbe partire quest’estate. Ma i Red Devils devono vedersela con il Real Madrid, alla ricerca di un erede di Sergio Ramos. L’Inter chiede una cifra intorno ai 52.5 milioni di sterline, anche se nessun club ha ancora manifestato l’intenzione di spendere più di 40 più bonus. Anche il Manchester City aveva pensato a Skriniar, ma poi ha deciso di no. Anche il Barcellona è stato accostato al giocatore. In pole ci sono United e Real. Le speranze di Ole Gunnar Solskjaer di prendere Skriniar potrebbero aumentare in caso di qualificazione del Manchester United alla Champions League. Il contratto del difensore centrale scade a giugno 2023 dopo il rinnovo firmato la scorsa estate, ma l’Inter ha deciso di incassare adesso se si può […]”.

Fonte: mirror.co.uk – Tom Hopkinson