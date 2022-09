Skriniar ancora senza rinnovo con l’Inter. PSG non molla, presto un summit – CdS

Milan Skriniar uno dei pilastri di questa squadra, anche se manca ancora il rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport il PSG non molla la presa, e l’Inter non può eguagliare l’offerta dei francesi. Presto nuovo summit.

SENZA RINNOVO – Il contratto di Milan Skriniar è in cadenza il 30 giugno 2023, e non ha ancora rinnovato con l’Inter. La corte del PSG è ancora insistente e può darsi che a gennaio il club tornerà alla carica con un’offerta al ribasso rispetto i quasi 70 milioni proposti a fine agosto. L’Inter a quel punto, se non avrà convinto ancora il calciatore a firmare il prolungamento, proverà ad avvicinarsi proponendo un contratto simile a quello di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Dunque superiore i 6 milioni e con l’aggiunta di bonus. Impossibile pareggiare l’offerta dei francesi, ecco perché Beppe Marotta e Piero Ausilio contano sulla voglia di Skriniar di restare a Milano. Prima del Mondiale molte cose saranno più chiare. Un summit era previsto durante la sosta e invece è molto più probabile che sia messo in calendario dalla prossima settimana in poi. L’agente dello slovacco dovrebbe essere a Milano per Inter-Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti