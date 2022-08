Skriniar ancora a rischio, non solo per agosto. E l’Inter valuta de Vrij – CdS

Skriniar rimane il pezzo pregiato su cui si fondano le principali voci di mercato in uscita per l’Inter. Stando al Corriere dello Sport c’è ancora il rischio che il difensore possa partire, non solo entro giovedì 1 settembre. Ma lo scenario bisogna estenderlo anche a de Vrij.

SITUAZIONE DA DEFINIRE – Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che Milan Skriniar resti all’Inter. Il Corriere dello Sport indica come possibilità quella della permanenza dello slovacco per questa sessione, ma senza blindarlo. Il rischio cessione rimane presente, fino al 30 giugno 2023, per raggiungere la nota cifra di sessanta milioni di attivo dal mercato come richiesto da Suning. Da ricordare che a oggi il contratto di Skriniar scade in quella data, quindi per poterlo vendere oltre l’1 settembre è necessario prima rinnovare. Quest’ultima ipotesi, stando al quotidiano romano, inizia a diventare concreta per Stefan de Vrij. Anche l’olandese ha dieci mesi e mezzo residui, ci sono stati degli approcci per discutere il prolungamento ma nulla di concreto. Motivo per cui, con Skriniar e de Vrij in bilico, l’Inter deve decidere se comprare un difensore di prospettiva come Manuel Akanji (vedi articolo) o una soluzione solo per l’immediato come Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno