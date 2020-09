Skriniar al Tottenham? Inter chiara, il club inglese prende tempo – Sky

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

La trattativa per cedere Milan Skriniar al Tottenham per il momento non decolla. L’Inter ha delle richieste molto precise e il club inglese per il momento ha preso tempo senza presentare offerte ufficiali. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

SI RAGIONA – L’Inter ragiona sulla cessione di Skriniar al Tottenham, ma la trattativa per il momento non decolla: «L’Inter ragiona sulla cessione, deve vendere. Col Tottenham è un discorso in piedi, gli emissari sono venuti a Milano. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, gli inglesi stanno facendo valutazioni sulla richiesta dell’Inter che scende al massimo a 50 milioni più bonus. Il Tottenham ha preso tempo, non sarà facile a queste condizioni».