Skriniar adesso può rimanere all’Inter! Ma c’è un rischio: lo scenario – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport si vive una situazione di stallo per il passaggio di Skriniar dall’Inter al PSG. E lo slovacco adesso potrebbe non partire: ma c’è un rischio

ATTESA – Milan Skriniar è uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferisce Tuttosport, però non è ancora arrivato il tanto atteso rilancio del club francese che, per lo slovacco, è fermo sull’offerta da 60 milioni bonus compresi (53 + 7, ndr) con l’Inter che, partita da una richiesta di 80, vuole incassarne almeno 70, bonus compresi. In questa situazione di stallo comincia a farsi strada l’ipotesi che lo slovacco possa rimanere in nerazzurro, firmando un rinnovo di contratto da 5 milioni netti. A quel punto, con Skriniar fuori dal mercato, l’Inter potrebbe essere costretta a fare cassa cedendo un altro dei suoi pezzi da novanta: occhio quindi alle situazioni relative a Bastoni, Barella e Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini