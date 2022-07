Skriniar, a ore l’ultima offerta del PSG! Si parte da una base fissa – CdS

L’Inter secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, a breve riceverà l’ultima offerta del PSG, importante e soprattutto decisiva per capire il futuro dello slovacco.

ULTIMA OFFERTA – I francesi del PSG tanno preparando un’altra offerta all’Inter, quella definitiva, per Milan Skriniar. È attesa entro la fine della settimana, magari già oggi o domani. Tutto lascia pensare che la proposta sarà quella giusta ovvero senza contropartite tecniche e con una parte fissa superiore ai 60 milioni più naturalmente i bonus. Con Chelsea e Bayern che si contendono De Ligt, a Parigi non vogliono ritrovarsi nel bel mezzo di un’asta con chi, tra Blues e bavaresi, non riuscirà a prendere l’olandese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti