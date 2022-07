Skriniar, 80 milioni non bastano. A breve discorsi per il rinnovo – Sky

La cessione di Gleison Bremer alla Juventus cambia totalmente i piani per la difesa dell’Inter. Secondo quanto riporta Marco Demicheli di Sky Sport, i nerazzurri non hanno più intenzione di cedere Milan Skriniar se non per offerte oltre gli 80 milioni di euro. E si prepara il rinnovo.

CAMBIO DI PIANI – Milan Skriniar – a oggi – continuerà a essere un giocatore dell’Inter. Il giornalista di Sky Sport Marco Demicheli ha fatto il punto sulla situazione dello slovacco: «Si è deciso di tenere Skriniar a meno di offerte irrinunciabili. Una cifra è attorno agli 80 milioni di euro. A oggi non c’è più l’apertura perché è venuta a mancare l’alternativa Bremer che era il suo sostituto attuale. In questo momento i nerazzurri si tengono stretti lo slovacco, con cui nei prossimi giorni si apriranno i discorsi per il rinnovo. Il giocatore è felice di continuare all’Inter».