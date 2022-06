Skriniar, 60 milioni non bastano. Pedullà sicuro: «Ecco la vera richiesta»

Si susseguono insistentemente le voci legate a una possibile cessione di Milan Skriniar dall’Inter al PSG. Mentre alcune voci danno la richiesta dei nerazzurri attorno ai 60 milioni di euro (vedi articolo), l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà – attraverso il suo sito web ufficiale – fa sapere la vera richiesta della società.

RICHIESTA ALTA – Non bastano 60 milioni di euro per Milan Skriniar. Questo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sottolinea come l’Inter ne chieda almeno 20 di più. Sotto gli 80 milioni di euro, infatti, i nerazzurri non sono disposti a scendere. Una situazione in ogni caso in continua evoluzione e da seguire, ma una cosa è certa: servirà un’offerta davvero irrinunciabile per convincere i nerazzurri.

Fonte – Alfredopedulla.com