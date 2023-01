Situazione Skriniar, Galtier fa retromarcia: il PSG prepara l’offerta – SM

Fino alla fine di questo mercato non si saprà se Skriniar lascerà l’Inter a gennaio o a giugno. Il tecnico dei francesi lo vorrebbe già ora.

RETROMARCIA – Secondo quanto riportato da Daniele Miceli a Sport Mediaset, Galtier vorrebbe Milan Skriniar già ora: «Stamattina sono arrivate altre voci dalla Francia. Secondo i giornali francesi, il PSG sarebbe pronto a indennizzare l’Inter per provare a portare subito Skriniar a Parigi. Ieri Galtier avrebbe fatto retromarcia, stamattina però dalle nostre indagini abbiamo scoperto che sarebbe proprio l’allenatore a spingere per averlo già ora. È un’operazione che resta molto complicata, l’Inter vorrebbe infatti 20 milioni di euro. Il PSG pagherebbe ugualmente il bonus alla firma allo slovacco. L’Inter non avrebbe però il tempo necessario per intervenire sul mercato. Situazione molto complessa». Situazione più che complessa, scomoda per l’Inter che non avrebbe in rosa un sostituto dello slovacco.