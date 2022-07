Situazione Skriniar: dirigenza e allenatore vs Zhang. Le due visioni – CdS

Milan Skriniar ad oggi è ancora un giocatore dell’Inter. Le opzioni che gli si profilano davanti sono due: il rinnovo di contratto, come vogliono dirigenza e staff tecnico o cessione, come invece vuole Zhang.

VISIONI – L’Inter sa bene che Skriniar è un giocatore unico nel suo ruolo e che ora, perso Bremer volato alla Juventus, è difficilmente sostituibile. Su questo ragionamento, come spiega il Corriere dello Sport, si basano i pensieri della dirigenza nerazzurra (Marotta, Baccin, Ausilio) assieme a quelli di Simone Inzaghi e il suo staff. Ecco perché, per loro, il rinnovo di contratto dello slovacco è una cosa solo da formalizzare. Per quanto riguarda invece il patron, Steven Zhang, Skriniar rappresenta un’occasione come lo sono stati Lukaku e Hakimi lo scorso anno. La necessità di chiudere il bilancio a giugno 2023 in attivo di 60-80 milioni di euro, spinge Zhang a cedere almeno un suo gioiello. Insomma, due visioni che vanno un po’ in contrasto, soprattutto perché una visione riguarda la parte tecnica, una la parte imprenditoriale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti