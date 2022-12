Situazione Ounahi: arriva la decisione da parte dell’Inter e di Inzaghi

Azzedine Ounahi rientra tra i giocatori che più hanno sorpreso al Mondiale. L’Inter era tra le tante squadre interessate al marocchino.

DECISIONE – L’Inter ha preso una decisione per quanto riguarda Azzedine Ounahi. Il marocchino è finito nel taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo il Mondiale disputato in Qatar. I dirigenti nerazzurri non sono però gli unici ad averlo notato. Situazione che permette quindi all’Angers, club detentore del cartellino, di farne il prezzo. I francesi non accetteranno offerte al di sotto dei 25 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dalla società e da Simone Inzaghi secondo quanto riporta Fichajes. Le necessità del club in questo momento sono altre. Della Serie A dunque, l’unica pretendente sarà il Napoli di Luciano Spalletti.