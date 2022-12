Singo può lasciare (non subito) il Torino: Inter ‘passata’, ora c’è un ex – TS

Singo potrebbe lasciare il Torino a fine stagione, considerato che ha un anno e mezzo residuo di contratto. Tuttosport fa anche il nome dell’Inter fra le squadre che lo hanno sondato, ma non sembra l’opzione principale.

IN PARTENZA? – Wilfried Singo in estate ha visto prolungare il suo contratto di un anno, fino al 30 giugno 2024, su opzione esercitata dal Torino. Ora si ripropone la stessa situazione: cederlo oppure rinnovare. La società del presidente Urbano Cairo vorrebbe trattenerlo, ma non è scontato nonostante la trattativa sia in corso. Se il Torino non dovesse raggiungere un accordo per Singo è possibile la cessione (ma non a gennaio, anche perché è infortunato). Tuttosport parla dell’Inter ma come interesse di mesi fa, la Juventus ci ha provato nelle scorse settimane. Ci sono opzioni in Premier League e sul Barcellona, col Tottenham dell’ex Antonio Conte che sembra particolarmente interessato a Singo.

Fonte: Tuttosport – P.P.