Singo entra nel mirino dell’Inter: il Torino fa la sua valutazione, una rivale

Singo è l’ultimo nome accostato all’Inter. Il laterale destro del Torino, che si rivelò un anno fa proprio contro i nerazzurri al Meazza, stando a Torino Granata è osservato in vista del 2022.

RINFORZO IN FASCIA? – Wilfried Singo è uno dei giocatori che Ivan Juric ha valorizzato in questo inizio di stagione al Torino. Da un anno l’ivoriano classe 2000 si è preso la fascia destra e finora ha sempre giocato titolare. Secondo Torino Granata, l’Inter e il Milan hanno messo gli occhi su Singo in vista del prossimo mercato (più a fine stagione che a giugno). La valutazione che fa Urbano Cairo del suo giocatore è venti milioni di euro, cifra elevata ma obiettivo per le casse del club in caso di cessione. Ci sono anche delle opzioni straniere, ma molto dipenderà dalla volontà di Singo.

Fonte: torinogranata.it