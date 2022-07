Simonian ha incontrato l’Inter in sede: scenari di mercato all’orizzonte?

L’agente di mercato Marcelo Simonian è passato dalla sede dell’Inter incontrando i dirigenti nerazzurri. Possibile chiacchierata di mercato. Situazione da monitorare

INCONTRO − L’Inter ha incontrato oggi in sede Marcelo Simonian, agente di mercato. I nerazzurri hanno avuto in passato rapporti con il procuratore argentino ai tempi del passaggio in nerazzurro di Ever Banega. Il suo approdo oggi in sede potrebbe aprire altri scenari di mercato all’orizzonte. L’Inter è alla ricerca di un difensore dopo aver visto sfumare l’affare Bremer. I nerazzurri devono coprire il buco lasciato dalla partenza a zero di Andrea Ranocchia verso il Monza.