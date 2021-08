Simeone ufficiale al Verona! Il Cagliari lo annuncia con un comunicato

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Verona. Il cholito saluta il Cagliari in prestito poco oneroso con diritto di riscatto e si accasa ai gialloblù. A comunicarlo è la stessa società sarda tramite una nota ufficiale. Simeone dunque sarà a disposizione domani contro l’Inter (vedi articolo).

UFFICIALE – Simeone lascia il Cagliari in prestito e vola al Verona. Eusebio Di Francesco, dopo aver inseguito Gianluca Scamacca per molti giorni, ha il suo nuovo attaccante. Il cholito lascia la Sardegna e i rossoblù in prestito poco oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 12mln. A comunicare la cessione è lo stesso Cagliari tramite un comunicato ufficiale. «Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Hellas Verona del calciatore Giovanni Simeone con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato in Sardegna dalla Fiorentina nell’agosto 2019, ha esordito in rossoblù il 1° settembre contro l’Inter. La prima rete è datata 15 settembre, decisiva nell’1-3 al “Tardini” di Parma; il gol contro il Genoa, la settimana successiva, sarà tra i più belli realizzati nelle sue due stagioni con il Cagliari: un morbido pallonetto a battere il portiere in uscita. Ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia rossoblù lo scorso 20 ottobre, in trasferta nella vittoria contro il Torino per 2-3. Simeone lascia l’Isola dopo 72 gare e 18 reti: corsa, sacrificio, quotidiana dedizione con cui ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di squadra. Buona stagione, Giovanni!».

Fonte: Sito Ufficiale Cagliari