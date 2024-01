Simeone piace all’Inter? Addio più vicino: il Napoli vuole un altro attaccante – Sky

Simeone è uno degli attaccanti seguiti dall’Inter qualora la dirigenza decidesse di acquistare un rinforzo da mettere subito a disposizione di Simone Inzaghi per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli a sorpresa piomba su un altro attaccante del Verona.

INDIZIO – Giovani Simeone secondo quanto riferito dalla Rai è uno degli obiettivi per l’attacco dell’Inter, qualora dovesse decidere di andare via in particolare Alexis Sanchez. L’attaccante del Napoli in questa stagione ha trovato poco spazio con i partenopei e potrebbe far comodo ai nerazzurri. L’attaccante argentino potrebbe essere più vicino alla cessione, soprattutto ora che il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa con il Verona per Cyril Ngonge, valutato 12 milioni.