Simeone il sogno dell’Inter. Trattativa complicata, ma uno spiraglio – AS

Diego Pablo Simeone sarebbe l’opzione più suggestiva per occupare la panchina dell’Inter in caso di addio di Simone Inzaghi. L’affare è molto difficile, ma escluderlo in radice sarebbe sbagliato.

LA NOTIZIA – Diego Pablo Simeone non ha mai avuto dubbi sulla sua volontà di tornare all’Inter, questa volta in veste di tecnico, in futuro. Lo stesso argentino ha ribadito tale concetto in varie occasioni, compresa quella della famosa conferenza stampa nella quale ha affermato di aver già reso noto alla sua famiglia il proprio volere di sposare (prima o poi) la causa nerazzurra. Di quest’eventualità si torna a parlare oggi, martedì 3 giugno, in coincidenza con il possibile tramonto dell’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter. Una storia, quella tra il piacentino e i nerazzurri, le cui delusioni non possono far dimenticare quanto di buono costruito grazie alla forza del lavoro e delle idee.

Simeone ipotesi concreta per l’Inter? Tra sogni e consapevolezze

IL PUNTO – Come riportato da AS, il grande sogno per la panchina dell’Inter sarebbe proprio quello che riporterebbe Simeone a Milano. Un’ipotesi molto difficile, considerando che l’argentino sta già pianificando la nuova stagione con l’Atlético Madrid, squadra alla quale è legato da un ricchissimo contratto valido fino al 2027. In questo scenario, soltanto attraverso un’intensa e convincente opera di convincimento sarà possibile vincere ogni resistenza per portare a compimento quel disegno che unisce il tecnico argentino e i tifosi nerazzurri. Chiudere il cerchio, iniziato nel 1997 con Simeone calciatore dei meneghini, significherebbe rendere concreto ciò che è finora sempre rimasto in superficie.