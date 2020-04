Silvestri: “Voci di mercato? Fa piacere, ma penso al Verona. Handanovic…”

Marco Silvestri, portiere del Verona, ha parlato in una diretta “Instagram” insieme al giornalista Nicolò Schira dell’interesse di alcune squadre (tra cui l’Inter) e di Samir Handanovic.

PORTIERI MIGLIORI – Interrogato su quali siano i portieri che più stima in Serie A, Marco Silvestri, numero uno del Verona, ha citato alcuni colleghi tra cui Samir Handanovic dell’Inter: «Mi piace molto Musso, diventerà un grande se continuerà su questa strada. Un altro è Szczesny che sbaglia difficilmente. Non è scontato, soprattutto quando un portiere subisce pochi tiri e deve sempre stare attento. Per giocare in una grande squadra è una caratteristica che devi avere. In questo anche Handanovic è eccezionale».

VOCI DI MERCATO – Silvestri, accostato anche all’Inter come possibile erede proprio dello sloveno, ha commentato le voci di mercato: «Mi fa molto piacere. Anche se in genere noi giocatori non ci diamo peso, leggiamo tutto. A livello personale non cambia nulla, non devo avere distrazioni. Per me al momento c’è solo il Verona»