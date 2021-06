Silvestri torna in orbita Inter: dal Verona una richiesta di scambio

L’Inter torna a seguire Marco Silvestri, portiere del Verona. Secondo Alfredo Pedullà, potrebbe prendere piede uno scambio coi veneti.

PORTE GIREVOLI – L’Inter vuole ricambiare completamente il proprio parco portieri. Daniele Padelli ha già salutato per tornare all’Udinese, mentre Samir Handanovic rimane intoccabile al suo posto. Il nuovo terzo portiere sarà con ogni probabilità Alex Cordaz (vedi articolo), che tornerà in nerazzurro sedici anni dopo essere uscito dal vivaio. E ora l’Inter punta anche Marco Silvestri, titolare indiscusso del Verona nelle ultime stagioni. L’italiano 30enne piace tantissimo ai nerazzurri, che vorrebbero puntare su di lui come secondo portiere. A riportarlo è Alfredo Pedullà tramite il suo profilo Twitter, che parla già di un probabile scambio. Ai veneti infatti piace molto Ionut Radu: in caso di approvazione di tutte le parti in gioco, l’affare rischia di decollare in fretta.