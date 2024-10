Siltanen nuovo obiettivo dell’Inter? Dall’Inghilterra sicuri di questo

Matias Siltanen sarebbe seguito dall’Inter per un possibile ingaggio futuro. Non si tratta di un nome banale, stante l’inserimento del finlandese in una speciale classifica riservata ai nati dopo il 2006.

L’INTERESSE – L’Inter avrebbe inserito sul suo taccuino il centrocampista del KuPS Matias Siltanen, uno dei protagonisti della stagione di vertice disputata dal club finlandese. Il calciatore classe 2007 rappresenterebbe un colpo per il futuro, di cui vengono tratteggiati risvolti molto rosei in considerazione delle qualità a centrocampo del ragazzo di Kuopio. I nerazzurri non sarebbero gli unici ad essersi messi sulle sue tracce, con altri top club intenzionati a provarci per portarlo alla propria corte.

Siltanen nel mirino dell’Inter? Le potenzialità sono tante, così come la concorrenza

RICONOSCIMENTO SPECIALE – Siltanen figura nella classifica stilata dal Guardian dei migliori 50 calciatori nati dopo il 2006. Proprio la testata inglese sottolinea come i meneghini siano tra i club maggiormente interessati al suo profilo. All’Inter si aggiungerebbero, in particolare: Juventus e Manchester City. A quest’ultima squadra si ricollega il punto di riferimento del finlandese sul piano del proprio modo di intendere il calcio. Il centrocampista dei Citizens Rodri, infatti, costituisce colui al quale Siltanen si ispira sul piano della maniera in cui interpreta il ruolo di centrocampista. L’auspicio dei nerazzurri non può che essere, però, quello di impedire che il destino giunga a far congiungere il finlandese e lo spagnolo.