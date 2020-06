Setién: “Mercato diverso dal solito. Sulle possibili trattative…”

Quique Setién, allenatore del Barcellona, è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Mallorca in programma domani. Si è parlato inevitabilmente di mercato

NO COMMENT – Quique Setién, allenatore del Barcellona, non è stato interpellato con domande dirette su Lautaro Martinez, ma si è parlato comunque in ottica mercato. Queste le sue dichiarazioni sul possibile scambio Pjanic-Arthur: «Le circostanze attuali sono diverse dalle solite e influenzeranno il mercato. Per quanto riguarda i calciatori, sono stato chiaro con tutti quelli che sono attualmente in squadra: conto su di loro e ho bisogno di loro perché ci saranno molte partite. Sulla speculazione esterna, non parlo».