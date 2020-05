Setien insiste: “Lautaro Martinez può adattarsi perfettamente a noi, ma…”

Setien – allenatore del Barcellona -, intervistato dall’emittente americana BeIN Sports, non si fa sfuggire la possibilità di citare nuovamente Lautaro Martinez tra gli obiettivi di mercato. Ma non c’è solo l’attaccante dell’Inter sulla lista dei desideri blaugrana

PROFILO PERFETTO – Quella del Barcellona per Lautaro Martinez è ormai diventata un’ossessione. E l’Inter l’ha capito bene. A distanza di settimane dall’ultima dichiarazione di apprezzamento del numero 10 nerazzurro (vedi articolo), Quique Setien non demorde e soprattutto non nasconde le ambizioni: «Certo che un giorno mi piacerebbe allenare Neymar Jr, ma come qualsiasi altro grande calciatore. Mi piacciono sempre i grandi giocatori. Miralem Pjanic è un grande giocatore. Lautaro Martinez è un giocatore che può adattarsi perfettamente a ciò che stiamo cercando nella nostra squadra, ma ce ne sono altri». Questo il pensiero di Setien, che da tempo si sta sbilanciando molto su Lautaro Martinez. Eppure manca ancora l’offerta all’Inter…