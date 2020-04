Setien (all. Barcellona): “Lautaro Martinez piace, no illusioni....

Setien (all. Barcellona): “Lautaro Martinez piace, no illusioni. Situazione…”

Setién, allenatore del Barcellona, conferma il gradimento per Lautaro Martinez ma non la certezza di poterlo prendere. Il tecnico dei catalani, in una lunga intervista per la trasmissione El Transistor della radio Onda Cero, ha spiegato le difficoltà dei blaugrana.

PERIODO DI CONTRAZIONE – Per Quique Setién il prossimo sarà un mercato più povero, anche per il Barcellona. E questo riguarda pure Lautaro Martinez: «Sul tema dell’acquisto di nuovi giocatori è chiaro che ne stiamo parlando. Di certo c’è che la situazione attuale porterà molti problemi per il futuro: tante squadre avranno problemi, non sappiamo quali scenari incontreremo. Ci sono giocatori che costano tanto e la situazione per tutti i club del mondo sarà molto complicata. Credo che si possa discutere di tanti giocatori, ma poi bisognerà fare i conti con la realtà».

ACQUISTO IN DUBBIO – A Setién viene chiesto nello specifico se è fattibile portare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona nel prossimo mercato: «Non sono né ottimista né pessimista. È chiaro ed evidente che mi piaccia, come tutti i grandi giocatori. È un grandissimo calciatore e lo vede chiunque ma io non mi faccio illusioni, perché siamo in una situazione di incertezza e dobbiamo prima vedere come si risolve questo».